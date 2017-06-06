В Кургане высадят 47 тысяч цветов

В текущем году в рамках исполнения муниципального контракта по высадке цветов в областном центре в клумбы и вазоны будет высажено 47 тысяч единиц цветочной рассады. Как поясняют в пресс-службе муниципалитета, посадка цветов началась позже, чем обычно, в связи с заморозками и неблагоприятными погодными условиями.

На сегодняшний день завершена посадка цветов у Вечного огня Мемориала Славы, на площади имени Ленина, ведутся работы по разбивке клумб на улице Гоголя. До 10 июня муниципальный контракт по высадке цветов будет исполнен.

Кроме того, работы по озеленению и разбивке клумб и газонов проводятся и в рамках экологических акций. Накануне, например, в Кургане прошла акция по высадке цветов «Цветущая георгиевская ленточка», во время которой на Аллее славы было высажено порядка 3,5 тысяч бархатцев.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 06.06.17

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