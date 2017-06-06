Зауральские депутаты утвердили дату проведения довыборов в облдуму

Сегодня в ходе внеочередного заседания Курганской областной Думы депутаты регионального парламента утвердили дату проведения довыборов в избирательном округе №10 – Щучанский. На заседание пришли 23 депутата.

Как отметил спикер облдумы Дмитрий Фролов, для кворума необходимо присутствие 22 народных избранников, поэтому заседание было открыто. По словам заместителя председателя комитета Курганской областной Думы по законодательству и государственному строительству Бориса Шалютина, 29 ноября 2016 года депутаты приняли Постановление о досрочном прекращении полномочий Владимира Степанова, представлявшего интересы жителей Щучанского избирательного округа. Напомним, парламентарий скоропостижно скончался в ноябре прошлого года.

Довыборы было предложено провести в Единый день голосования – 10 сентября 2017 года. Вопросов и предложений к руководителю облизбиркома Валерию Самокрутову не поступило.

В итоге единогласным решением дата была утверждена.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 06.06.17

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