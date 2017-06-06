Курганские следователи ищут очевидцев ЧП с перевернутым батутом

Следственное управление СК России по Курганской области просит откликнуться жителей и гостей Кургана, ставших очевидцами переворота батута 3 июня в Заозерном микрорайоне. Официальное сообщение появилось на сайте ведомства.

По информации источника, следственными органами инициирована и проводится проверка по факту переворота надувного батута, который произошел во время детского праздника в пятом микрорайоне, организованного местным общественным движением. Во время сильного порыва ветра конструкция перевернулась.

Следственное управление обращается к очевидцам, а также лицам, пострадавшим в результате указанного инцидента, с просьбой заявить об этом в следственный отдел по городу Кургану. Следователям необходимо выяснить и уточнить объективные обстоятельства произошедшего.

Обращаться следует по адресу: г. Курган, ул. Савельева, 18/1 (напротив спорткомплекса «Юность») или по телефонам: 8(3522) 23-90-50, 23-97-70.

Курган, Марианна Шведова

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