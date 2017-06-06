Курганцы примут участие в Международном дне йоги

18 июня на Центральном стадионе Кургана пройдет Международный день йоги. Первое такое мероприятие прошло в Кургане 21 июня 2015 года, когда участие в празднике здорового образа жизни приняли почти 200 человек.

Как отмечают в Управлении по физической культуре, спорту и туризму Зауралья, в связи проведением Дня йоги в 2015 году посольство Индии выразило глубокую признательность Курганской области.

В этом году на празднике вновь пройдет живой урок по йоге. Всех жителей и гостей Кургана приглашают принять в нем участие. Начало в 10.00.

Отметим, что Международный день йоги был учрежден 11 декабря 2014 года, когда 193 члена Генеральной Ассамблеи ООН единодушно одобрили предложение Премьер-Министра Индии Шри Нарендра Моди об учреждении 21 июня «Международного Дня Йоги», с рекордным числом стран соучредителей – 177. В своей резолюции ООН признала, что йога обеспечивает целостный подход к здоровью и благополучию, привносит гармонию во все сферы жизни и, как известно, предотвращает заболевания, укрепляет здоровье и помогает справляться со многими расстройствами, связанными с образом жизни.

Курган, Марианна Шведова

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