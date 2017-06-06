В Кургане прокуратура требует отремонтировать опасную дорогу

Разбитое дорожное полотно на улице Советской в Кургане привлекло внимание прокуратуры. Проверка соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности выявила нарушения со стороны ответственных ведомств.

Как подчеркивают в прокуратуре, в Кургане должностные лица, ответственные за состояние дорог, не принимают меры по их содержанию.

В ходе проверки установлено, что дорожное покрытие на участке автомобильной дороги, проходящей по улице Советской и переулку Омский в Кургане, не соответствует требованиям ГОСТа. Состояние асфальта здесь создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Согласно актам выявленных недостатков, установлено, что вышеуказанная автомобильная дорога непригодна для движения автотранспорта, так как затрудняет движение транспортных средств с разрешенной скоростью. По факту ненадлежащего состояния полотна указанной дороги прокуратурой Кургана в городской суд направлено исковое заявление с требованием возложить обязанность на Управление дорожного хозяйства и благоустройства отремонтировать дорогу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 06.06.17

Будущее Зауралья: второй Чернобыль?. Жители региона борются с «урановым беспределом». / Курганцы примут участие в Международном дне йоги. / Курганские следователи ищут очевидцев ЧП с перевернутым батутом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»