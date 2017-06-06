С «главной свалки» Зауралья хотят взыскать более 7,6 млн рублей

В Кургане межрайонной природоохранной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с МУП «Шуховский полигон ТБО» более 7,6 млн рублей. На земельном участке, предоставленном для обслуживания полигона ТБО, занимались незаконной добычей песка.

Как показала проведенная прокурорская проверка, хищение недр шло долго: с ноября 2015-го по май 2016 года. Незаконная добыча полезного природного ископаемого (песка) осуществлялась указанным предприятием.

В то же время по закону на добычу песка нужно было получить лицензию. Ее у МУП «Шуховский полигон ТБО» не было.

В соответствии с расчетом размера вреда, причиненного недрам, сумма ущерба государству в лице Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области составила свыше 7,6 млн рублей.

В связи с этим прокурор направил в суд соответствующее исковое заявление о взыскании в пользу Кетовского муниципального района всей суммы причиненного ущерба.

Курган, Марианна Шведова

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