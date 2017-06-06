В Зауралье нужно заменить более 80 километров ветхих сетей

В Курганской области началась подготовка к новому отопительному сезону. До его старта в регионе нужно подготовить более 780 котельных, около 270 теплопунктов, 1200 км тепловых, около 3 тысяч км водопроводных сетей. Такие данные были озвучены накануне на совещании в правительстве области.

Как было отмечено, в числе первоочередных задач стоят реконструкция 83 котельных, семи теплопунктов, заменна более 33 км ветхих тепловых и около 48 км водопроводных сетей. Необходимо также сформировать нормативный запас топлива, что составляет порядка 32 тысяч тонн угля и одной тысячи тонн жидкого топлива.

По данным пресс-службы регионального кабмина, для подготовки к новому отопительному сезону муниципальным образованиям из областного бюджета перечислено 464 млн рублей, или 65% от годового назначения.

Для контроля за подготовкой к отопительному сезону в регионе создана областная межведомственная комиссия, также действует рабочая группа при департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Ее цель – следить за готовностью объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 06.06.17

В Кургане прокуратура требует отремонтировать опасную дорогу. / Будущее Зауралья: второй Чернобыль?. Жители региона борются с «урановым беспределом». / Курганцы примут участие в Международном дне йоги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»