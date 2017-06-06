Будущее Зауралья: второй Чернобыль? / Жители региона борются с «урановым беспределом»

В среду, 7 июня, в Далматово состоится очередное заседание районного суда по иску участников движения «АнтиУран». Ответчиком выступает АО «Далур», которое стало победителем аукциона на право пользования участком недр федерального значения Добровольное для разведки и добычи урана. Общественники уверены: это приведет к экологической катастрофе.

«Смерть для Курганской области»

Добыче урана в Звериноголовском быть.

В соответствии с опубликованным 3 июня 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации №1131-р, право пользования указанным участком недр АО «Далур» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/ Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»).

В пресс-службе предприятия подчеркивают, что деятельность АО «Далур» поддерживают жители Звериноголовского района, ссылаясь на письмо, которое члены инициативной группы направили главе «Росатома» Алексею Лихачеву с просьбой «активизировать реализацию проекта освоения Добровольного месторождения урана, так как это означает развитие села и создание новых рабочих мест».

Но точку зрения несогласных никто не учитывает. «АнтиУрановцы» бьют тревогу: по мнению общественников и экологов «этого» лагеря, добывать уран в Звериноголовском нельзя.

«Область расположена на территории, сформированной осадочными породами, которые не исключают инфильтрацию жидкостей вообще, в том числе, растворов урансодержащих веществ и сопутствующих соединений, образующихся в процессе выщелачивания. Указанные вещества обладают радиационной и химической опасностью», – считают участники движения.

Вслед за этим возникает опасение проникновения опасных соединений в реку Тобол, которая является основным источником водоснабжения Звериноголовского, Притобольного, Кетовского, Белозерского районов Курганской области и города Кургана. Месторождение Добровольное, отметим, находится на территории водосбора в пойме указанной реки, которая примерно раз в десять лет затапливается во время весеннего половодья.

Более того, месторождение находится на землях, имеющих большое сельскохозяйственное и рекреационное значение. Здесь расположены санатории «Сосновая роща», «Лесники», множество оздоровительных детских лагерей и баз отдыха.

«Добыча урана на месторождении Добровольное – это смерть для Кургана и Курганской области», – убеждены участники движения.

Кстати, их уже более 1200 человек – столько людей письменно заявили о несогласии с добычей урана в Звериноголовском районе. Сбор подписей продолжается.

«Уговорили»

В 90-е годы прошлого столетия «Далур» уже покушался на лакомый кусок под Звериноголовским. Однако тогда, благодаря массовым акциям протеста местных жителей и решению руководства области, проект по добыче урансодержащих соединений не был реализован. Тогда еще учитывались вышеуказанные доводы экологов.

Со сменой власти изменилось и отношение к вопросу. После избрания губернатором Алексея Кокорина «Далур» повторило попытку реализации проекта и получило поддержку правительства региона.

Еще зимой представители «Далура» провели серию встреч с жителями, во время которых рассказывали о плюсах добычи радиоактивных соединений. Это те самые новые рабочие места, развитие инфраструктуры, порядка 30 млрд рублей платежей в бюджет и внебюджетные фонды за время эксплуатации месторождения и другие «плюшки».

Для руководства области выгода от разработки месторождения также очевидна: проще отдать это направление приезжему предприятию, получая стабильные отчисления в бюджет, нежели поднимать дотационный регион через развитие собственного производства.

«Самое главное заключается в том, что единственными выгодоприобретателями данного проекта будут акционеры ЗАО «Далур», но они не живут, и не будут жить в Курганской области», – переживают общественники.

Проведите экспертизу!

В своем иске к «Далуру» активисты общественного движения указывают на незаконность действий предприятия при подаче заявки на участие в аукционе, так как они нарушают конституционное право людей на благоприятную окружающую среду. Кроме того, АО «Далур» является коммерческой (негосударственной) организацией, акционерным обществом, целью которого является получение прибыли, а не обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности человека.

«Уставной капитал общества составляет 909370 рублей. В случае неблагоприятных экологических последствий своей деятельности АО «Далур» не сможет покрыть даже минимальный экологический ущерб собственными ресурсами, а ведь деятельность по добыче и переработке радиоактивной урановой руды несет большие экологические и коммерческие риски», – приводят еще один аргумент общественники. Примечательно, что «АнтиУрановцы» требуют не запретить разработку в принципе, а, в первую очередь, провести независимую экологическую экспертизу проекта. И только в случае если будет принято отрицательное заключение, предварительно проведя народный референдум, принимать решение о запрете разработки месторождения. Указывается и на то, что инициативная группа уже пыталась провести народный референдум в Звериноголовском районе, однако получила отказ областной думы. Запрос о проведении независимой экологической экспертизе, направленный губернатору области, также не получил одобрения.

Опасения все же есть

В настоящее время АО «Далур» уже занимается разработкой Далматовского и Хохловского месторождений Урана в Курганской области. Там применяется та же технология, что планируют использовать в разработке Добровольного – скважинное подземное выщелачивание.

Как ранее указывал доктор технических наук, профессор Курганского госуниверситета Алексей Таранов, это грозит определенными опасностями. По нормам разработки месторождения добывать уран можно только в скальных или обломочных породах, как это делается, например, в Далматово. А Добровольное расположено на осадочных горизонтах, в пойме на водосборе. Таким образом, вода, которая будет проходить через водоносный горизонт, начнет вымывать радиоактивные и токсичные соединения, которые окажутся в колодцах и системе водопровода. К слову, при выщелачивании выделяются радий, радон, токсичные соли. Поэтому некоторые экологи уже пророчат Зауралью будущее «второго Чернобыля».

Искренне хотелось бы верить, что все вышесказанное – только сплетни или раздутая проблема. Однако весьма уважаемые представители ученого сообщества разделяют опасения общественников.

В Кургане, например, против начала добычи урана в Звериноголовском районе без проведения независимой экологической экспертизы выступает профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Курганского государственного университета Ольга Завьялова, а также заслуженный эколог России Юрий Мамонтов. Разделили их мнение коллеги из Санкт-Петербургского, Тверского госуниверситетов, кафедры геоморфологии МГУ имени Ломоносова, Алтайского госуниверситета и других вузов. Это произошло 30 мая в Белгороде, где состоялся пленум учебно-методического объединения географов, экологов, гидрологов России, во время которого Завьялова рассказала коллегам об «урановом споре» в Зауралье, сообщают «АнтиУрановцы».

Курган, Марианна Шведова

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