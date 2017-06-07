С начала года в Зауралье под колеса авто попали 117 пешеходов В каждом втором ДТП виновны они сами

За пять месяцев текущего года на дорогах Курганской области зарегистрировано 117 наездов на пешеходов. В этих ДТП 18 человек погибли, 101 человек получил травмы различной степени тяжести. Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в 60 случаях установлена вина самих пешеходов.

С начала текущего месяца под колесами транспортных средств уже пострадали пять пешеходов, еще одна женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В текущем году в Курганской области за невыполнение правила уступать дорогу пешеходам к ответственности привлечены 1972 водителя. Кроме того, шесть тысяч пешеходов оштрафованы за нарушение установленных правил.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 06.06.17

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