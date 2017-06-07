ОНФ: в Зауралье оператор капремонта работает неэффективно

Активисты ОНФ в Курганской области сформулировали ряд замечаний к работе регионального оператора капремонта. Все выводы были направлены в прокуратуру, которая подтвердила большинство из них.

Как поясняют «фронтовики», эксперты ОНФ неоднократно заявляли о недостаточной эффективности работы ответственных лиц при реализации программы капремонта в Курганской области. Высказывались многочисленные замечания к качеству и объему работ, включению в программу аварийных домов, использованию при ремонте низкокачественных материалов, несоответствующих указанным в сметах, и так далее.

«У регионального Фонда капитального ремонта до сих пор нет четкой позиции по ремонту фасадов аварийных балконов, а также наблюдается слабое освоение денежных средств: при хорошей собираемости (86,4%) остаток на счете значительно превышает установленные нормы. Все это вызывает недовольство жителей региона и сказывается на темпах реализации проекта, из-за чего выполнение краткосрочной программы находится под вопросом», – подчеркивают общественники.

Их мнение подтвердила и прокуратура области. В частности, в надзорном ведомстве сообщили о выявленных фактах ненадлежащего исполнения полномочий со стороны департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области и Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Подтвердились доводы о фактах использования некачественных материалов, неверной работе по взысканию задолженности и другие.

В пресс-службе ОНФ сообщают, что по всем представленным фактам прокуратурой были приняты меры, а материалы переданы в соответствующие органы. Активисты ОНФ продолжат следить за ситуацией и в ближайшее время обсудят ее на круглом столе с представителями власти.

Напомним, что в составленном Центром ОНФ «Народная экспертиза» рейтинге регионов России по исполнению программ капитального ремонта в 2016 году Курганская область по сумме баллов заняла 49 место из 85.

Курган, Марианна Шведова

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