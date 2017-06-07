В Зауралье пенсионер задушил молодую девушку

В Курганской области 63-летний Шумихи задержан по обвинению в совершении убийства своей знакомой. Жертвой преступления стала 20-летняя девушка.

Как сообщили корреспонденту NDNews, по данным следствия, 4 июня девушка находилась в гостях у мужчины. Во время вспыхнувшей ссоры нетрезвый хозяин стал избивать потерпевшую. Спасаясь, гостья выбежала из дома, однако обвиняемый догнал ее в огороде и задушил найденной металлической проволокой.

Как выяснилось позже, в доме обвиняемого на протяжении нескольких дней «гостили» жители города Шумихи, ведущие антисоциальный образ жизни. Все это время они пили спиртосодержащие жидкости, в том числе изготовленные хозяином дома.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.06.17

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