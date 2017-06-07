Курганцы решают, нужна ли им кавалерия

В Курганской области может появиться секции верховой езды кавалеристского (военизированного) образца. С такой инициативой выступила Ассоциация коневодов Курганской области (OPEN).

Как говорится в официальном сообщении, опубликованном Ассоциацией, цель секции – воспитание физически крепкой патриотически настроенной молодёжи, а также возрождение традиций отечественной кавалерии на территории Курганской области. В рамках проекта планируется всестороннее обучение. Это и верховая езда по кавалеристскому образцу, и владение шашкой и пикой в пешем и конном порядках, навыки по содержанию и уходу, кормлению, расчистке и ковке лошадей, общее обучение фермерскому делу и так далее.

Вопрос пока находится в стадии обсуждения. Если жители региона выскажутся за, то секция будет создана. Голосование проводится в официальной группе Ассоциации коневодов Курганской области в социальной сети Вконтакте.

Курган, Марианна Шведова

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