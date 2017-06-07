Житель Зауралья убил престарелого отца

В городе Куртамыш Курганской области прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя, который, по версии следствия, задушил своего отца.

Как поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры, ЧП произошло в марте 2017 года. В один из вечеров мужчины, находясь у себя дома в деревне Красная Звезда, распивали спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Сначала сын ударил отца по голове, а после уронил его на кровать и задушил.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Куртамышский районный суд для рассмотрения по существу.

В надзорном ведомстве отмечают, что ранее мужчина уже был судим за совершение убийства своей сожительницы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.06.17

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