Зауральцы научат жителей УФО творить добро

Первая смена молодежного форума «Утро» стартует в Челябинской области 20 июня. Все регионы готовят свои уникальные образовательные программы. Не осталась в стороне и Курганская область, которая научит молодых жителей УФО творить добро.

Как сообщают в пресс-службе правительства региона, Зауралье организует образовательную площадку «Урал добровольческий». Она будет работать на форуме впервые. Ожидается, что участниками площадки станут около 100 руководителей и активистов муниципальных и студенческих волонтёрских центров, лидеров региональных отделений всероссийских общественных движений «Волонтёры Победы» и «Волонтёры-медики».

Спикерами и экспертами площадки выступят авторитетные в сфере добровольчества специалисты. Планируется, что в их числе будут представители Ассоциации волонтёрских центров России, федеральных штабов Всероссийских движений «Волонтёры Победы» и «Волонтёры-медики». Также пройдут встречи и мастер-классы представителей Центра привлечения и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (Тюмень), отдела психолого-педагогического сопровождения студентов Уральского государственного педагогического университета и специалистов Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России (Екатеринбург). Помимо этого, запланирована ежедневная практическая работа в группах, участникам придется самостоятельно выполнить ряд заданий: снять социальный ролик, подготовить массовую волонтерскую акцию и др.

Напомним, что форум «Утро-2017» пройдет с 20 по 30 июня. Планируется, что на форум съедутся более 1500 участников.

Курган, Марианна Шведова

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