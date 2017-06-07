В Зауралье 82-летняя бабушка попала под грузовой поезд

Накануне днем на 347 километре перегона Галкино – Просвет в Курганской области под грузовым поездом погибла пожилая женщина. По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.

Уже установлено, что днем 6 июня женщина 1934 года рождения, направлялась к своему садовому участку, решила срезать путь, пройдя через железнодорожные пути. Но не рассчитала расстояние до приближающегося поезда. Оказавшись в межпутье перед «товарняком», она была им смертельно травмирована. Машинист поезда применил экстренное торможение, а также подавал сигналы большой громкости, но погибшая на них не реагировала.

В настоящее время следствием выполняются необходимые проверочные мероприятия, в том числе, проведен осмотр места происшествия, опрошены члены локомотивной бригады и родственники погибшей, проводится иная работа, направленная на выяснение обстоятельств происшествия.

По результатам проводимой проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.06.17

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