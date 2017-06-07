Зауральские полицейские «пошерстили» нелегалов

В Курганской области в ходе операции «Нелегал – 2017», которая проходила на территории региона с 22 мая по 2 июня, было выявлено более 200 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщают в пресс-службе зауральского УМВД России.

Так, во время операции сотрудниками полиции было проверено около трех тысяч объектов: мест временного пребывания (проживания) иностранных граждан, гостиниц, больниц, строек, предприятий в сфере услуг и рынков. В результате рейдов проверено около трех тысяч иностранных граждан.

Полицейские выявили более двухсот административных правонарушений миграционного законодательства Российской Федерации. Из них 155 – за нарушение выезда, въезда и пребывания, 22 – за нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности.

Итогом операции стало наложение штрафов на общую сумму более 500 тысяч рублей. Кроме того, зарегистрировано 49 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, четыре иностранных гражданина депортированы. Также в период операции органами внутренних дел Зауралья возбуждено 11 уголовных дел в отношении лиц, осуществлявших фиктивную регистрацию по месту жительства либо фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства.

Курган, Марианна Шведова

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