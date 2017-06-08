В Кургане маршрутный ПАЗ врезался в столб

Накануне, 7 июня, около 20.00 в Кургане на улице Бурова-Петрова произошла очередная авария с участием маршрутного ПАЗа. По словам очевидцев, водители и пассажиры не пострадали.

Как передает корреспондент NDNews, известно, что автобус, следовавший по маршруту №368, ехал со стороны поселка Рябково в центр. Предположительно, водитель почувствовал себя плохо и потерял контроль над управлением транспортным средством.

Напомним, с начала года число ДТП с участием маршрутных автобусов в Кургане увеличилось практически в 4 раза.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.06.17

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