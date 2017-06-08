Каждого пятого зауральца проверят на ВИЧ

В 2017 году в Курганской области планируют увеличить число обследованных на ВИЧ-инфекцию до 22%. Это прописано в региональной стратегии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Зауралье, сообщают в правительстве области.

Как было отмечено в ходе расширеннjuj заседаниz Комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области и Комиссии по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, пока охват обследованиями населения составляет 11,4%.

По словам главного врача Курганского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Оксаны Сагайдак, число прошедших обследование на ВИЧ составляет 97850 человек. Вновь выявлено более 400 инфицированных. Основными путями передачи заболевания остаются половой путь и заражение при наркопотреблении.

Отмечалось, что особое внимание необходимо уделить профилактической работе с женщинами репродуктивного возраста, так как часто ВИЧ-положительные женщины узнают о заболевании во время беременности. Также необходимо усилить работу волонтерского корпуса, сотрудничество с работодателями, повысить доступность экспресс-исследований, считают участники заседания.

Курган, Марианна Шведова

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