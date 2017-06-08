Курганские велосипедисты отправятся покорять Нурали

В ближайшие выходные курганские велосипедисты планируют покорить хребет Нурали. По словам руководителя городского велоклуба Константина Шкодских, ожидаемое число участников выезда составляет 50 человек.

По информации радио «За облаками», выезд планируется на 3 выходных дня. В нем примут участие велотуристы из Кургана, Екатеринбурга и Шадринска. До места вместе с железными конями их доставят на автобусах. А дальше отправятся сами.

Отметим, что хребет Нурали находится в Учалинском районе Башкортостана. Максимальная высота его составляет 752 метра. На склонах хребта берёт начало река Миасс. Хребет является популярным местом для катания на джипах, квадроциклах, мотоциклах и велосипедах. Добавим, что сбор участников пройдет 9 июня. Подробную информацию можно найти в группе Курганский велоклуб «Вконтакте».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 08.06.17

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