Катайск завалили мусором. «Воспользовавшись бездействием властей…»

В городе Катайск прокуратура провела проверку по фактам стихийного образования многочисленных свалок. Город был буквально завален мусором.

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе прокуратуры Курганской области, на территории города организацией, занимающейся сбором и вывозом твердых коммунальных отходов, является ООО «Стройсервис-Катайск». Именно это предприятие и побудило катайцев выбрасывать мусор, где придется.

«Воспользовавшись бездействием властей, общество самовольно демонтировало часть контейнеров для сбора мусора, что привело к размещению отходов в несанкционированных местах», – поясняют в прокуратуре. В итоге прокуратурой Катайского района в ООО «Стройсервис-Катайск» было внесено представление с требованием навести порядок на подконтрольной территории. Кроме того, в отношении юридического лица, а также директора организации за несоблюдение экологических требований вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, а главе города Катайска внесено представление по факту бездействия местной администрации.

Добавим, что навести порядок в городе удалось только после прокурорского вмешательства. В настоящее время юридическим лицом ликвидированы несанкционированные свалки, установлены контейнеры для сбора мусора. Также прокуроры доложили о сложившейся ситуации губернатору Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

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