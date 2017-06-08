Каждый третий житель Зауралья нуждается в социальной помощи

В настоящее время в Курганской области порядка 300 тысяч жителей являются получателями различных видов социальной поддержки, в числе которой выплаты, пособия, реабилитация, патронаж, социальное сопровождение. Около 2,5 тысяч граждан проживают в стационарных учреждениях разного профиля, подведомственных Главному управлению социальной защиты населения региона.

Как было отмечено в ходе торжественного собрания, посвященному награждению лучших соцработников региона, с этого года в сферу деятельности ведомства было добавлено новое направление – опека и попечительство, ранее находившиеся в ведении департамента образования и науки.

По словам начальника Главного управления соцзащиты Веры Деминой, социальную помощь получает фактически каждый третий житель Курганской области.

Добавим, что сегодня в системе социальной защиты населения региона работают 5128 человек.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 08.06.17

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