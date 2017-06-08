С начала года в Зауралье произошло 34 «пьяных» ДТП Погибли 10 человек

Полицейские Курганской области проведут очередные рейды, направленные на поиск нетрезвых водителей. Они запланированы на 9 и 11 июня.

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, за пять месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей подшофе. В этих авариях 10 человек погибли и 65 получили травмы различной степени тяжести. Количество происшествий по вине нетрезвых водителей возросло в городах Кургане и Шадринске, а также в Альменевском, Далматовском, Куртамышском, Половинском и Целинном районах.

Кроме того, по вине водителей, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, зарегистрировано 11 ДТП, в них один человек погиб и 15 человек получили травмы.

В общей сложности с начала года было задержано более двух тысяч водителей в состоянии опьянения либо отказавшихся пройти медицинское освидетельствование. Еще 339 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения повторно – в отношении них возбуждены уголовные дела.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 08.06.17

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