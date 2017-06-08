В Кургане уничтожили 843 килограмма яблок, оказавшихся грушами

Вечером 6 июня на Шуховском полигоне ТБО в Кургане уничтожено 843 кг польских груш, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию.

Как сообщают в Управлении Россельхознадзора по региону, грузовик, перевозящий фрукты, был задержан государственным инспектором на 259 километре федеральной трассы «Иртыш». Около 20 тонн овощей и фруктов следовали транзитом из Москвы в Красноярский край. Среди подкарантинной продукции была выявлена партия санкционного товара.

Им оказались свежие груши весом 843 кг, страной происхождения которых является Польша. На упаковочной таре имелись следы уничтожения маркировки, однако на этикетках товар был обозначен как яблоки. А деревянные поддоны были помечены знаком карантинной службы Польской республики.

В итоге должностным лицом Управления Россельхознадзора по Курганской области было принято решение уничтожить санкционные товары.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 08.06.17

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