Жителя Шадринска убили из-за банковской карты

В городе Шадринск Курганской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летнего сотрудника одного из сетевых супермаркетов. Уже задержаны предполагаемые убийцы.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе СУ СКР по региону, тело погибшего было найдено на пустыре в конце мая. Следователям в короткие сроки удалось раскрыть это преступление. Обвиняемому по делу проходят двое молодых людей, 23 и 19 лет.

По версии следствия, в ночное время после совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, парни напали на него, избили и задушили.

После того как мужчина перестал подавать признаки жизни, молодые люди обыскали тело погибшего и похитили принадлежащее ему имущество и банковскую карту. С нее они собирались снять все деньги.

Уже потом выяснилось, что за день до убийства обвиняемые увидели, как мужчина рассчитывается с помощью карты в магазине, и подсмотрели пин-код. Это и подтолкнуло их к совершению преступления.

Сейчас злоумышленники задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. Ведется следствие.

Курган, Марианна Шведова

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