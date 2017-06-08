В Зауралье ребенка-инвалида лишили бесплатных лекарств

В Зауралье только через суд ребенку-инвалиду выдадут дорогостоящее жизненно необходимое лекарство. С таким иском к департаменту здравоохранения выступила прокуратура региона.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе надзорного ведомства, в прокуратуру обратились родители девочки из Кетовского района.

Выяснилось, что в 2016 году 9-летнему ребенку была установлена инвалидность в связи с наличием генетического заболевания, «побочное действие» которого – сокращение продолжительности жизни. Девочку внесли в реестр лиц, страдающих жизненноугрожающими и хроническими редкими (орфанными) заболеваниями. По закону дорогостоящие и жизненно необходимые лекарства ребенок должен получать за счет бюджета Курганской области. Однако, несмотря на неоднократные обращения отца ребенка в Департамент здравоохранения Курганской области, вопрос лекарственного обеспечения девочки оставался нерешенным. Лекарств ребенок не получал, а заболевание прогрессировало.

По результатам проведенной проверки прокурором Кетовского района в интересах девочки в Курганский городской суд было направлено исковое заявление с требованием обеспечить ребенка лекарственным препаратом. Суд, согласившись с позицией надзорного ведомства, удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Ход исполнения решения находится на контроле прокуратуры.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 08.06.17

Жителя Шадринска убили из-за банковской карты. / В Кургане уничтожили 843 килограмма яблок, оказавшихся грушами. / С начала года в Зауралье произошло 34 «пьяных» ДТП. Погибли 10 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»