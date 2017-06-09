Жительница Кургана просила полицейских забрать у нее труп мужчины-бобра

Пользователи социальных сетей обсуждают аудиозапись, опубликованную в сообществе «Инцидент. Курган». В течение двух с половиной минут нетрезвая, по ощущениям слушателей, женщина пыталась объяснить дежурному отдела полиции, что в ее квартире находится труп мужчины, который был выловлен ею в местной речке. И в итоге оказался бобром. Точнее, «мужчиной в образе бобра».

На youtube запись уже набрала более 2,5 тысяч просмотров, еще тысяча – в группе Вконтакте. Комментарии люди оставляют не самые лестные, а замечание о том, что «к женщине пришел не бобр, а большая белочка» – самое мягкое из них.

В УМВД России по Курганской области факт поступившего звонка подтвердили. «Вызов на телефон 02 поступил 27 мая. Полиция обязана реагировать на все сообщения. По адресу, указанному женщиной по телефону, был направлен наряд полиции. Установлено, что женщина находилась в нетрезвом состоянии. Ее мать объяснила, что все сказанное по телефону не стоит принимать всерьез. Такое у ее дочери иногда бывает», – прокомментировала сотрудница пресс-службы регионального УМВД Елена Радаева.

Позвонившая в полицию женщина рассказала душераздирающую историю. По ее словам, она каталась на лодке, когда нашла труп мужчины с распоротым животом. Смелая женщина «попыталась зашить его». После непонятным образом труп мужчины оказался в квартире у женщины, вероятно, она принесла его туда сама. На вопрос дежурного, как труп мужчины очутился у нее дома, позвонившая ответила, что это труп не мужчины, а «мужчины в образе бобра».

К слову, на место сотрудники полиции все же выехали. Но только для того, чтобы обнаружить нетрезвую женщину и отсутствие загадочного мертвого существа. По информации УВМД, в связи с появлением аудиозаписи в открытом доступе в полиции будет проводиться служебная проверка.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 08.06.17

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