В Кургане задержали семью наркодилеров

Днем 7 июня на улице Куйбышева сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области задержали 49-летнюю жительницу села Чернавское Притобольного района. У женщины был обнаружен свёрток с граммом наркотического средства синтетического происхождения.

Буквально через 20 минут на улице Климова полицейские задержали ее мужа, у которого также в ходе личного досмотра было изъято аналогичное вещество. Наркотик весом 8 граммов был расфасован в 18 свёртков. К слову, 48-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 15 лет.

Курган, Марианна Шведова

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