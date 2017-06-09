Житель Зауралья убил «ворчливого» пенсионера

37-летний житель города Куртамыш пойдет под суд за убийство пенсионера. Поводом послужила обида на едкое замечание пожилого мужчины.

Как поясняют в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, по данным следствия, в декабре 2016 года обвиняемый, находясь в доме своего 63-летнего знакомого, сначала жестоко избил руками и ногами хозяина дома, а затем нанес ему множественные ножевые ранения.

Мужчина оказался «примечательным» – не имел постоянного источника дохода, вел асоциальный образ жизни. А на пенсионера он напал из-за того, что тот упрекнул гостя тем, что он уклонился от службы в вооруженных силах.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 09.06.17

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