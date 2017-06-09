В Зауралье осуждена банда преступников, ограбивших лесхоз

В Макушинском районе суд вынес приговор в отношении четверых местных жителей, напавших в составе группы на сторожа лесхоза и ограбивших бухгалтерию предприятия. Все они получили приличные сроки.

Как было доказано в суде, вечером 12 декабря 2016 года местные жители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к зданию ОАО «Петуховский лесхоз «Макушинский производственный мастерский участок», где избили и связали сторожа предприятия. В результате мужчина получил сотрясение мозга и переломы ребер.

После того, как сторож был обезврежен, преступники выбили ногами двери кабинета бухгалтерии, перепилили замки ограждения и сейфа, откуда похитили более 300 тысяч рублей и товарно-материальные ценности. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимых виновными. Им назначено от 7 до 10 с половиной лет лишения свободы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 09.06.17

Житель Зауралья убил «ворчливого» пенсионера. / В Кургане задержали семью наркодилеров. / Жительница Кургана просила полицейских забрать у нее труп мужчины-бобра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»