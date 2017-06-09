Пятница, 9 июня 2017, 13:15 мск

российское информационное агентство 18+

Курган

,

На центр обработки вызовов «112» в Зауралье потратят 27 млн рублей

На центр обработки вызовов «112» в Зауралье потратят 27 млн рублей

Вице-губернатор Курганской области Виктор Сухнев поручил предпринять все необходимые меры, чтобы завершить к концу года работы по созданию центра обработки вызовов системы-112 и Комплексной системы экстренного оповещения населения. Совещание на эту тему прошло накануне в правительстве области.

Как сообщил замначальника Управления реабилитации территорий и защиты населения Анатолий Богданов, работы по этим двум направлениям ведутся. Сейчас единые диспетчерские службы системы-112 созданы во всех муниципальных образованиях региона.

Было озвучено, что на оснащение центра обработки вызовов, который создают в Кургане, программно-техническим комплексом из федерального бюджета Курганской области будет выделено более 24,8 млн рублей. Еще около 2 млн 160 рублей предусмотрено на эти цели в областном бюджете, добавляют в пресс-службе главы Зауралья.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 09.06.17

В Зауралье осуждена банда преступников, ограбивших лесхоз. / Житель Зауралья убил «ворчливого» пенсионера. / В Кургане задержали семью наркодилеров.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Курган, все новости

В Зауралье осуждена банда преступников, ограбивших лесхоз

Житель Зауралья убил «ворчливого» пенсионера

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

В Кургане задержали семью наркодилеров

Жительница Кургана просила полицейских забрать у нее труп мужчины-бобра

В Зауралье ребенка-инвалида лишили бесплатных лекарств
Все новости