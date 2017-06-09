В Зауралье пьяный водитель сбил женщину и скрылся

Накануне днем в Целинном районе в ДТП пострадала женщина. Авария произошла в 12.05 у дома №1 по улице Новой в селе Кислянка.

Как сообщают в УМВД России по региону, установлено, что 23-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2106 допустил наезд на пешехода. По предварительным данным, он не справился с управлением и сбил 49-летнюю женщину, которая шла по обочине навстречу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу. Сам же водитель с места происшествия скрылся.

В ходе розыскных мероприятий он был установлен. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, он не имеет водительского удостоверения на права управления транспортом. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Добавим, что всего за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 38 ДТП. Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 2126 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 11 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1765 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 09.06.17

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