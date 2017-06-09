118 зауральских выпускников получат бонусы при поступлении в вузы

На официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО опубликован Приказ Министерства спорта РФ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». В документе отмечены имена 118 молодых зауральцев.

Как сообщают в Управлении по физкультуре, спорту и туризму Курганской области, этим выпускникам школ присвоены золотые знаки отличия комплекса ГТО.

В целом в приказ вошли участники комплекса ГТО пятой и шестой возрастных ступеней, успешно выполнившие нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО. Благодаря документу почти 15 тысяч выпускников школ смогут воспользоваться привилегией начисления дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы России этим летом.

Добавим, что по состоянию на 8 июня 2017 года на официальном портале Комплекса от Курганской области зарегистрировалось 43 041 человек.

Курган, Марианна Шведова

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