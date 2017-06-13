В Кургане за неделю четыре человека пострадали при пожарах

С 1 по 8 июня на территории Кургана произошло 22 загорания и семь пожаров, в результате которых термические ожоги и отравление продуктами горения получили четыре человека. Такие данные в ходе аппаратного совещания в горадминистрации озвучил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану Александр Сычевой.

По его словам, основными причинами зафиксированных пожаров стали неосторожное обращение с огнем, нарушение электрооборудования, правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, при проведении сварочных работ. Причиной еще одного пожара, в результате которого пострадали мужчина и женщина, стала неосторожность граждан при курении.

Сычевой добавил, что с целью профилактики пожаров в быту на территории города проходит операция «Жильё». На прошлой неделе в ее рамках было организовано восемь профилактических рейдов, в ходе которых инструкции о мерах пожарной безопасности получили более 120 человек. Всего с начала 2017 года специалисты, отвечающие за противопожарную безопасность, обошли свыше 2,6 тысяч многоквартирных и индивидуальных домов. Разъяснительная работа проведена почти с 3 тысячами жителями.

В пресс-службе муниципалитета отмечают, что с 7 июня на территории региона установлен 4 класс пожарной опасности. Также муниципальные власти напоминают, что с 28 апреля и до особого распоряжения на территории области действует особый противопожарный режим и призывают граждан соблюдать все его ограничения и запреты.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 09.06.17

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