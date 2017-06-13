В Кургане готовятся к открытию купального сезона

К концу прошлой недели уровень воды в Тоболе у Кургана уменьшился до 469 см, у Звериногловского – до 286 см. В связи с тем, что угроза подтопления населенных пунктов уже миновала, был произведен демонтаж возведённых для удержания воды во время паводка временных дамб.

Как было отмечено в ходе аппаратного совещания в администрации города, в рамках подготовки к купальному сезону в период с 6 по 8 июня спасатели городского Аварийно-спасательного отряда произвели работы по обследованию и очистке дна водной акватории мест отдыха и купания горожан.

Однако, подчеркивают в пресс-службе муниципалитета, купаться в курганских водоёмах пока нельзя: уровень воды в Тоболе еще достаточно высок, сами водные массы еще недостаточно прогрелись. Также не взяты анализы проб воды и грунта – данные работы планируется выполнить на этой неделе.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.06.17

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