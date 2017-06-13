Зауральский «День России» переехал в Куртамыш

Накануне в Курганской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня России. Вопреки сложившейся традиции центральной площадкой праздника стал не городской парк культуры и отдыха, а стадион в Куртамыше.

Как передает корреспондент NDNews, в Куртамыше прошел областной фестиваль национальных культур и спорта «В семье единой», приуроченный к Дню России. На время его работы возле стадиона появились две новые улицы – Улица сельсоветов Куртамышского района и Улица Дружбы народов Зауралья. Их посетил и губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

На Улице Дружбы народов разместилось девять подворий, от национальных юрт до русской избы. Казахи, армяне, башкиры, татары, азербайджанцы, украинцы, белорусы, русские и казаки – представители самых многочисленных национальных объединений, проживающих в Курганской области, угощали гостей праздника блюдами своей кухни и рассказывали о традициях.

Также в рамках празднования Дня России в Куртамыше прошли и соревнования по национальным видам спорта. Одним из самых зрелищных состязаний стала борьба на поясах «Кэрэш» – основной традиционный вид спорта у тюркских народов.

Не остался от праздничных мероприятий и Курган. Здесь праздник прошел сразу на нескольких площадках. Так, на эстраде ЦПКиО состоялся праздничный концерт, который прошел под девизом «Мы – твое будущее, Россия!». В рамках праздника на аллеях Центрального парка культуры и отдыха также работала Выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Родной и светлый уголок России».

На площадке у ТРЦ «Пушкинский» Курганский Дом молодёжи организовал праздничную программу. Концерты также прошли на площадке у кинотеатра «Россия», в Культурно-спортивном центре «Черёмушки» и в ряде других мест.

Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Курган, Марианна Шведова

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