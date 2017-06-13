Производству рыбы в Зауралье мешают административные барьеры

Производство рыбы в Зауралье может вырасти в два раза, если устранить излишние административные барьеры. С таким заявлением выступил директор Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин на совещании, которое посвятили доработке нормативных правовых актов в сфере рыболовства и рыбоводства.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, тема серьезная: на мероприятии присутствовали представители Министерства сельского хозяйства России и Федерального агентства по рыболовству.

По словам Пугина, в Курганской области располагаются около трех тысяч водоемов – это озера, реки и водохранилища. В прошлом году добыча водных биоресурсов составила более 4 тысяч тонн, тогда как общий потенциал региона – 7,5 тысяч тонн.

«Мы считаем, что необходимо поощрять желание рыбоводов заниматься выращиванием рыбы и устранять излишние административные барьеры в части согласования границ рыбопромысловых участков. Если говорить о внутренних замкнутых водоемах, то необходимо передать полномочия по их деятельности, непосредственно регионам, а не принимать решения на федеральном уровне. Так мы сможем оперативно реагировать на все вопросы», – предложил решение проблемы Пугин.

Предложение готовы поддержать наверху:

«Понимание, что внутренними водоемами должен заниматься непосредственно субъект, есть. На местах проще регулировать деятельность рыбхоза, нежели из Москвы. Соответствующий доклад мы направили Президенту России», – отметил Директор Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза России Евгений Кац.

Курган, Марианна Шведова

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