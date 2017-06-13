В Зауралье снизилась смертность от туберкулеза

По итогам первых четырех месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе снизилась смертность от туберкулеза, тем не менее в городе Шадринске, Шадринском и Половинском районах ситуация хуже, чем в среднем по области. Об этом сообщил замгубернатора по социальной политике Александр Карпов в ходе заседания штаба по борьбе с туберкулезом на территории области.

Как рассказала главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения области Юлиана Просвирнина, всего за четыре месяца 2017 года с целью выявления туберкулеза в Зауралье осмотрено 207 420 человек, или 24,1% от плана. Это на 8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, сохранено на 10 жизней больных туберкулезом больше, чем в 2016 году.

По информации пресс-службы губернатора области, в ходе заседания штаба были заслушаны заместители глав «проблемных» муниципальных образований и главные врачи медицинских организаций. Они рассказали, какая работа здесь ведется для снижения смертности от туберкулеза. По словам заместителя главы Шадринского района по социальным вопросам Веры Собакиной,особое внимание для улучшения ситуации уделяется профилактической работе с населением. Жители отдаленных населенных пунктов района отмечают удобство использования передвижного флюорографа. Юлиана Просвирнина отметила, что в Зауралье сейчас эксплуатируются три таких аппарата, по заявкам главных врачей центральных районных больниц они выезжают в муниципальные образования.

В ходе заседания директор Департамента здравоохранения Лариса Кокорина акцентировала внимание заместителей глав по социальным вопросам города Шадринска и Шадринского района на том, что необходимо консолидировать усилия всех медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также расположенного в Шадринске противотуберкулезного диспансера.

Повторно представители Шадринска, Шадринского и Половинского районов будут заслушаны по итогам проделанной работы в третьем квартале.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.06.17

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