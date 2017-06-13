В Зауралье хотят дать «добро» на вылов артемии госпредприятиям

В прошлом году на озере Медвежье в Курганской области выявили 33 нарушения правил рыболовства. У браконьеров изъяли 1700 кг артемии. Об этом говорилось на совещании, которое посвятили доработке нормативных правовых актов в сфере рыболовства и рыбоводства. На мероприятии присутствовали представители Министерства сельского хозяйства России и Федерального агентства по рыболовству.

«Озеро Медвежье – уникальный природный заповедник, в котором обитает ценный вид водных биоресурсов – артемия. Предлагаем придать этому озеру статус водоема, имеющего особое ценное рыбохозяйтсвенное значение и увеличить ширину прибрежной полосы с 50-ти до 200 метров. Таким образом, доступ браконьеров на автомобилях к озеру будет ограничен», – отметил замгубернатора – директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин.

Кроме того, он предложил предоставить приоритетные права на вылов артемии (на стадии цист) государственным предприятиям. А приоритетные права на экспорт – тем, кто получил рыбопромысловые участки в долгосрочное пользование.

Как отмечают в пресс-службе губернатора Курганской области, директор Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза России Евгений Кац сказал, что в Министерстве готовы принять предложение: «Что касается незаконного вылова артемии, ждем также ваших предложений по лицензированию. Именно Департамент агропромышленного комплекса должен выступить в роли «локомотива»».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.06.17

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