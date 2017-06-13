В Зауралье стартовала операция «Мак»

Сегодня, 13 июня, на территории Курганской области начался первый этап оперативно-профилактической операции «Мак». Он продлится до 15 июля.

Как поясняют в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в рамках операции полицейские будут пресекать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, выявлять незаконные посевы и очаги дикорастущих наркосодержащих растений. Кроме того, будут проверены предприятия, культивирующие коноплю.

Источник напоминает, что в соответствии со статьей 231 УК РФ, граждане несут уголовную ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.06.17

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