В Зауралье пассажир БМВ на ходу покинул автомобиль

9 июня в Далматовском районе в несколько «странном» ДТП пострадал молодой человек. Авария произошла в полпятого утра недалеко от границы со Свердловской областью.

Уже установлено, что во время движения автомобиля БМВ под управлением 22-летнего водителя пассажир, молодой человек 1990 года рождения, добровольно покинул транспортное средство. В результате ДТП пассажир получил телесные повреждения и госпитализирован в районную больницу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Добавим, что всего в период с пятницы по понедельник сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 3335 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 96 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1790 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

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