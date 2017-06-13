Сделайте запас воды. Ряд домов в Кургане ждет отключение

Завтра, 14 июня, будет введен в эксплуатацию новый участок трубопровода диаметром 160 мм и протяженностью 300 погонных метров на Бажова, 71. Это потребует отключения холодной воды.

Как отмечают в пресс-службе «Водного союза», на время проведения работ, а именно с 9 до 21 часа, потребуется отключить холодную воду в жилых домах и административных зданиях по улице Бажова: жилые дома: №№67, 71; частный сектор: №№58, 82; административные здания, №№ 49а, 49а/1, 65, 65/1, 67б; теплопункты №№71, 163.

Жителей просят сделать необходимый запас воды.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.06.17

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