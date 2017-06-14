В Шадринске неизвестные распяли лебедя на стене дома

Одна из жительниц Шадринска, гуляя вечером 11 июня по городу, обнаружила жуткое распятие. Белоснежный лебедь был прибит гвоздями за крылья и лапы к стене заброшенного здания.

Как рассказала редактор местной газеты «Исеть» Светлана Емельянова на своей странице в Фейсбук, на утро она лично решила проверить сообщение. Информация подтвердилась.

«Кто и зачем это сделал – не знаю, но картина не для слабонервных», – написала журналистка. Она добавила, что здание, на стене которого появилось распятие, находится прямо в центре города.

Отметим, что жители Шадринска уже предполагают, что жертвой живодеров стал один из пары лебедей, полюбившейся горожанам. Ранее самку отловили «рыбаки», о чем написали в группе «Современный Шадринск» Вконтакте.

«Меня переполняют эмоции, так хочется высказать все нелестные эпитеты в адрес наших «рыбаков». Но, по порядку… мы живем на берегу нашей любимой речушки – Исеть, и каждую весну к нам прилетало 2 красавца – лебедь и лебёдушка. Так приятно было просыпаться от их воркования утром и любоваться на них из окна. Но в один прекрасный день, придя с работы домой, я узнала что эти самые «рыбаки» (хочется написать другое слово) разорили гнездо и забрали лебёдушку (хорошая добыча). Лебедь, вернувшись, 2 дня покружился и улетел. Думаю, что больше у нас такая красота не появится, а ведь жили они на этом месте больше пяти лет!!! А у меня осталось стойкое желание купить ружье и отстреливать каждую проплывающую мимо лодку! Люди, нельзя так! Что же вы делаете!», – написала жительница города.

Как передает корреспондент NDNews, после появления в сети фотографии распятого лебедя, делом занялась полиция.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.06.17

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