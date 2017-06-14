Зауральцы, пытавшиеся убить таксиста, приговорены к долгим срокам

В Зауралье вынесен приговор двум жителям Куртамышского района, которые пытались убить таксиста и угнать его автомобиль. Наказание – суровое.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону, в суде было доказано, что в декабре 2016 года в Куртамыше двое молодых мужчин, 28 и 23 лет, решили совершить угон автомобиля такси. Вызвав по телефону такси, злоумышленники попросили водителя отвести их в одно из сел Куртамышского района. Уже в тот момент они планировали водителя убить, а машину забрать себе.

Когда водитель такси попросил заблаговременно оплатить поездку, злоумышленники напали на него, причинив несколько ножевых ранений.

К счастью, мужчине удалось спастись. Водитель сумел покинуть автомобиль, забежал в первый попавшийся дом и обратился к его хозяевам за помощью. Совершить угон автомобиля обвиняемые также не смогли, поскольку машина была оборудована надежной противоугонной системой.

Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде 15 и 12 лет лишения свободы с его отбыванием в колонии строго режима с ограничением свободы на 2 года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.06.17

В Шадринске неизвестные распяли лебедя на стене дома. / Сделайте запас воды. Ряд домов в Кургане ждет отключение. / В Зауралье стартовала операция «Мак». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»