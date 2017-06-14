Беспечный житель Зауралья едва не лишился машины

В Кетовском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Владелец едва не лишился машины из-за собственной беспечности.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе УМВД России по Курганской области, утром 4 июня 58-летний житель села Темляково собирался на рыбалку и, оставив во дворе незапертый автомобиль, вернулся в дом за удочками. Когда мужчина вышел во двор, то увидел, что его машина удаляется в неизвестном направлении. Гражданин незамедлительно обратился в полицию.

Через несколько часов сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль в лесном массиве возле села Темляково. После опроса свидетелей была установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний неработающий местный житель. Утром он проходил мимо дома и, увидев незапертое транспортное средство, решил дальше передвигаться уже на автомобиле. Так как он находился в состоянии алкогольного опьянения, то проехал на автомобиле по окрестностям, а затем бросил его в лесу и вернулся домой.

По данному факту в ОМВД России по Кетовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что автомобиль в исправном состоянии возвращен владельцу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.06.17

Зауральцы, пытавшиеся убить таксиста, приговорены к долгим срокам. / В Шадринске неизвестные распяли лебедя на стене дома. / Сделайте запас воды. Ряд домов в Кургане ждет отключение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»