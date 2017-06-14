Жители Зауралья не боятся садиться за руль подшофе

9 и 11 июня на территории Курганской области сотрудники ГИБДД провели операцию «Нетрезвый водитель». Вместе с участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками патрульно-постовой службы они массово останавливали транспортные средства и проверяли водителей на состояние опьянения.

В ходе проведения операции полицейские выявили 76 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Еще 50 осуществляли движение по зауральским дорогам, не имея на это право. Кроме того, отмечают в пресс-службе регионального Управления МВД России, за грубые нарушения Правил дорожного движения 49 машин задержаны и помещены на специализированные стоянки.

Добавим, 9 и 11 июня на дорогах Зауралья зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.06.17

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