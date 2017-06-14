Зауралье получит деньги «на молодых предпринимателей»

Накануне в ходе прошедшего заседания правительства Курганской области было утверждено соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи. Ожидается, что в его рамках в Зауралье поступит более двух миллионов рублей на развитие молодежного предпринимательства.

По словам замгубернатора региона – директора департамента экономразвития Сергея Чебыкина, главная цель соглашения – стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства.

В числе мероприятий, которые будут реализованы при финансовой поддержке федерального центра, – игровые, тренинговые и иные проекты, образовательные курсы и конкурсы среди старшеклассников в возрасте 14 – 17 лет, обучение бизнесу и оказание консультационных услуг молодым предпринимателям.

Также, отмечают в пресс-службе главы Зауралья, вновь планируется проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.06.17

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