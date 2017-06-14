Районы Зауралья поделили деньги на создание безбарьерной среды

В Курганской области правительство распределило субсидии из областного местным бюджетам на создание безбарьерной среды в рамках программы «Доступная среда для инвалидов» в 2017 году. В общей сложности на эти цели предусмотрено 4,4 млн рублей.

Как передает корреспондент NDNews, деньги на адаптацию социальных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья получат 16 муниципальных образований региона. Средства направят в Альменевский, Белозерский, Варгашинский, Каргапольский, Кетовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Мишкинский, Мокроусовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Сафакулевский, Шатровский, Щучанский, а также муниципальное образование – город Шадринск.

Ожидается, что деньги потратят на адаптацию учреждений культуры, искусства, кинематографии, спортивных объектов, а также на создание безбарьерной среды для детей-инвалидов в организациях дополнительного образования.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.06.17

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