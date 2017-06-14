В Кургане из-за коммунальной аварии отключат воду

Завтра, 15 июня, ряд домов в пятом микрорайоне Заозерного в Кургане останется без воды. Причина – произошедшая авария.

Как сообщают в пресс-службе «Водного союза», для устранения аварии на водопроводе диаметром 500 мм в районе дома №1 5-го микрорайона, предприятие ограничит водоснабжение ряда домов. 15 июня с 9-00 и до 24-00 воды не будет в домах, расположенных по адресам: пятый микрорайон, дома №№ 1, 11, 10, 12, 16, 16к1, 16к3, 16к4, 16к5, 16к7.

Работы будут проводиться силами подрядной организации.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.06.17

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