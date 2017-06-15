Зауральских водителей заставляют снимать «тонировку» со стекол

В Курганской области полицейские провели профилактическое мероприятие по выявлению нарушений, связанных с управлением автомобилей со стеклами, светопропускаемость которых не отвечает требованиям технического регламента. Охота на нарушителей длилась девять дней.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, на сегодняшний день в регионе произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, сопутствующим нарушением ПДД которых стали «тонированные» стекла на автомобилях. При этом в двух авариях пострадали два человека.

Полицейские убеждены, что «тонирование» стекол ухудшает обзор, особенно в тёмное время суток. Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации могут заклинить двери, и тогда единственным шансом на спасение останется стекло, но если оно покрыто затемняющей плёнкой, разбить его будет сложно.

Напомним, по техрегламенту светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее 70% для ветровых и боковых передних стекол, включая стекла передних дверей. Светопропускание прочих стекол не нормируется. Зеркальная тонировка запрещена вообще. За «сверсильную тонировку» предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

В ходе профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции выявили 466 водителей, на стеклах автомобилей которых нанесена светопропускаемая пленка, не соответствующая требованиям. 417 водителей на месте пленку сняли. Однако 49 человек отказались снимать «тонировку» со стекол. Им выданы требования, согласно которым они обязаны в течение 10 дней устранить выявленные нарушения. В случае невыполнения законного требования сотрудника полиции они могут быть подвержены административному аресту до 15 суток.

Курган, Марианна Шведова

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