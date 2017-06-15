В Зауралье вынесен приговор лесничему, продавшему лес за 10 тысяч рублей

В Курганской области суд вынес приговор в отношении местного жителя, работавшего в местном лесхозе. Мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий, в результате которых был причинен ущерб интересам государства и общества.

Как поясняют в региональной прокуратуре, в суде было доказано, что в июле 2015 года участковый лесничий, явно превышая свои должностные полномочия, незаконно дал разрешение жительнице Челябинской области на вырубку 60 кубических метров березы, получив в качестве оплаты за древесину 10 тысяч рублей.

Отметим, что правом на выделение лесных насаждений для заготовки леса участковый лесничий не обладал, а в результате незаконной вырубки ущерб государству составил около 500 тысяч рублей.

Примечательно, что сумма штрафа, который стал наказанием для лесничего, существенно ниже размера ущерба. Мужчина должен выплатить за свои деяния 60 тысяч рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.06.17

Жителям Кургана предлагают поговорить о благоустройстве дворов. / В Зауралье стартует второй Агротехнический форум. / Ревнивая жительница Кургана зарезала своего мужа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»